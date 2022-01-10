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Antalyaspor, deplasmanda galibiyete hasret kaldı - Son Dakika

Antalyaspor, deplasmanda galibiyete hasret kaldı

10.01.2022 12:08
Antalyaspor, deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 4-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, ligin ikinci devresine kötü başlangıç yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 4-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor, ligin ikinci devresine kötü başlangıç yaptı.

Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puanla 15'inci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci devrenin ilk maçında konuk olduğu Göztepe'ye farklı mağlup olarak, İzmir deplasmanından puansız döndü.

Akdeniz ekibi, bu sonuçla 2021-2022 sezonunda oynadığı dış saha maçlarındaki 7'inci mağlubiyetini yaşadı.

Dış sahada galibiyet hasreti

Bu sezonki ilk ve tek deplasman galibiyetini 11. haftada GZT Giresunspor'u 1 Kasım 2021'de 2-1 yenerek elde eden Antalyaspor, o haftadan sonra oynadığı dış saha maçlarını kaybetti.

Kırmızı-beyazlılar, Giresunspor galibiyetinin ardından ligin 13. haftasında Atakaş Hatayspor'a 3-1, 15. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-0, 17. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, 19. haftada Galatasaray'a 2-0, 20. haftada Göztepe'ye 4-0 yenildi.

Antalyaspor, 21. haftada 15 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Göztepe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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