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Antalyaspor Futbolcusu İsrail'in Filistin'e Yaptığı Saldırılara Destek Verdi - Son Dakika
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Antalyaspor Futbolcusu İsrail'in Filistin'e Yaptığı Saldırılara Destek Verdi

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı gol sonrası yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi. Jehezkel'in kolundaki bandajda bulunan yazılar ve İsrail bayrağı işaretleri tepki çekti.

Antalyaspor Futbolcusu İsrail\'in Filistin\'e Yaptığı Saldırılara Destek Verdi
14.01.2024 - 19:27,
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Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılara destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel skandal bir gol sevinci yaptı. Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları ekranlara gösterdi.

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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