Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile 22 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?