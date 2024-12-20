Antalyaspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Spor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile 22 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Akdeniz temsilcisi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.