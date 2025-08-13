Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor'un 2+1 yıllığına renklerine bağladığı Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay takımla ilk idmanı gerçekleştirdi.
Günü çift çalışmayla tamamlayan Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?