Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Antalyaspor, 2-1'lik skorla önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Bünyamin'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson'un sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
21. dakikada Van de Streek'in ceza sahası içinde Recep Burak Yılmaz tarafından düşürülmesi üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada penaltıda topun başına geçen Samudio, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada Boutobba'nın sağdan kanattan ortasında ceza sahası içinde Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
39. dakikada Bünyemin'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Van de Streek'in vuruşunda peşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak
Hatayspor: Visar Bakaj, Rivas, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Abdulkadir Parmak, Massanga Matondo, Rui Pedro, Boutobba, Fernandes, Aboubakar
Yedekler: Erce Kardeşler, Emir Dadük, Görkem Sağlam, İbrahim Bamgboye, Strandberg, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Murat Şahin
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Van de Streek, Larsson, Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Safuri, Gaich, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Mert Yılmaz, Berkay Topdemir, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Samudio (dk. 22 pen.), Van de Streek (dk. 39) (Antalyaspor), Abdulkadir Parmak (dk. 30) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Bahadır Öztürk (Antalyspor) - MERSİN
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Hatayspor'u 2-1 Önde Geçti - Son Dakika
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