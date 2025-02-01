Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2'lik skorla geçti. Maçta önemli anlar yaşandı.

01.02.2025 16:48
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Stat: Mersin

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Rivas (Dk. 89 Strandberg), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Selimcan Temel), Bilal Boutobba, Rui Pedro (Dk. 59 Görkem Sağlam), Fernandes (Dk. 76 Bamgboye), Aboubakar

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı (Dk. 84 da Silva), Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakıp (Dk. 76 Petrusenko), Townsend (Dk. 57 Gaich), Larsson (Dk. 84 Ramzi Safuri), Van de Streek, Samudio (Dk. 76 Abdurrahim Dursun)

Goller: Dk. 22 Samudio (Penaltıdan), Dk. 39 Van de Streek, Dk. 86 Ramzi Safuri (Onvo Antalyaspor), Dk. 31 Abdulkadir Parmak, Dk. 64 Aboubakar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+7 Bahadır Öztürk (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

57. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahasında rövaşata vuruşunda üst direkten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası çizgisinden vuruşunda topu, kaleci Kenan Piric kornere çeldi.

62. dakikada Samudio'nun ceza sahasındaki müdahalesiyle Fernandes yerde kaldı. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

73. dakikada Van de Streek'in pasıyla altıpas içinde topla buluşan Gaich'in yakın mesafeden vuruşunda golü kaleci Bekaj önledi.

86. dakikada Antalyaspor durumu 3-2 yaptı. Kaluzinski'nin savunmanın arkasına pasında hareketlenen Ramzi Safuri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika

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