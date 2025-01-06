Antalyaspor Hazırlıklarını Tamamladı

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın Kocaelispor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Onvo Antalyaspor-Kocaelispor mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
Maçı, hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.
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