Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri - Son Dakika
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Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri

01.06.2022 11:52
Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri

FT Antalyaspor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı tarafından düzenlenen "Profesyonel Scouting Semineri" online olarak gerçekleştirildi.

FT Antalya spor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı tarafından düzenlenen "Profesyonel Scouting Semineri" online olarak gerçekleştirildi.

Antalyaspor Başkan Danışmanı Ferda Ramanlı ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı Koordinatörü Erdem Erdal'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen seminere bu konuda eğitim almak, bilgilerini güncellemek ve birikimine katkıda bulunmak isteyen 24 spor adamı katıldı.

Konusunda uzman isimler katıldı

Seminerin açılış konuşmasını aynı zamanda programın moderatörlüğünü de yapan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or yaptı. Seminerin ilk konuşmacısı ise Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dı. Uçar, "Kadro Mühendisliği" konusunda görüşlerini aktardı. Teknik Direktör Engin Yanova da " Almanya'da Scouting Sistemi" başlıklı konuşmasıyla deneyimlerini aktardı. Son olarak Teknik Direktör Nurettin Yılmaz "Transfer Stratejileri" başlıklı konuşmasıyla seminere katılanlarla görüşlerini paylaştı.

Nuri Şahin de seminer verdi

"Profesyonel Scouting Semineri" programının ikinci gününde de 3 konuşmacı vardı. Seminerin ikinci oturumundaki ilk konuşmacıları, scouting firması olan Double Pass'tan Rembert Vromant ve Stig Meylemans, son konuşmacı ise FT Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin oldu. Şahin, Antalyaspor'daki vizyonundan ve gelecek planlarından bahsederken scouting konusundaki düşüncelerini de aktardı. Seminerin son günkü oturumunun moderatörlüğünü de Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or gerçekleştirdi. Seminerler önümüzdeki günlerde farklı alanlarda, konularının uzman isimleriyle online veya yüz yüze olarak da devam edecek. - ANTALYA

Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri
Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri
Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri
Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ferda Ramanlı, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Innovation Hub'dan Scouting Semineri - Son Dakika


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