Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde sezona iyi başlamak isteyen Antalya ekibi, Kasımpaşa karşısında 3 puan hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Kasımpaşa ile Sezona Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?