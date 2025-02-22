Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

Antalyaspor, Kasımpaşa\'yı 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

22.02.2025 18:15
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Larsson'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda top auta gitti.

63. dakikada Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Kenan Piric topu son anda kornere çeldi.

71. dakikada sağ kanattan yapılan yerden ortayı Kasımpaşa defansı uzaklaştırmak istedi, top yay üzerinde Van de Streek'in önüne kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

74. dakikada Gökhan Gül'ün uzaktan sert şutunu kaleci Kenan Piric kornere çeldi.

83. dakika da Costa'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutu ağlarla buluştu ancak hakemin VAR'da yaptığı inceleme sonucu gol öncesi faul tespit edildi.

90+2. dakikada sol kanattan açılan ortada defanstan seken topa gelişine ayak içi vuran Can Keleş'in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu Fall dokundu ancak top auta gitti. Bu pozisyon sonucu VAR'a davet edilen hakem Anan Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Adnan Kayatepe, Mehmet Tuğral, Ogün Kamacı

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Thalisson dk. 57), Güray Vural, Van de Streek, Kaluzinski (Petrusenko dk. 75), Soner Dikmen (Emrecan Uzunhan dk. 86), Sam Larsson, Safuri, Samudio (Gaich dk. 86)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Abdurrahim Dursun, Djenepo, Townsend, Milosevic

Teknik Sorumlu: Cihan Ünal

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Sinan Alkaş dk. 79), Piatkowski, Yasin (Opoku dk. 46), Rodrigues, Cafu (Gökhan Gül dk. 68), Fall, Barak (Can Keleş dk. 46), Hajradinovic, Ben Ouanes (Brekalo dk. 46), da Costa

Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Aytaç Kara, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Soner Dikmen (dk. 10), Samudio (dk. 42) (Antalyaspor), Hajradinovic (dk. 90+5 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Kaluzinski (Antalyaspor), Ben Ouanes, da Costa (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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