Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Akdeniz temsilcisi, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Kayseri'ye Hazırlanıyor - Son Dakika
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