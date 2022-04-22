Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

22.04.2022 21:52
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.

Akdeniz ekibi, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

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Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz Antalyaspor Basın Sözcüsü Başkan: Kalan 5 maçtaki 3'er puanlara talibiz Kayserispor Antalya'ya bileniyor Kayserispor Antalya'ya bileniyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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