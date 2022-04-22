Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.
Akdeniz ekibi, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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