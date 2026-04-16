Antalyaspor Konyaspor ile Karşılaşıyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
Müsabaka, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor. TÜMOSAN Konyaspor ise haftaya 34 puanla 10. sıradan girdi.
Kadrosunda eksik oyuncunun bulunmadığı kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?