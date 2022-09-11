Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Antalyaspor maçının ardından

11.09.2022 22:47
Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İyi çalıştık. İçeride iyi oynuyoruz" dedi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise, "Üst üste alınan 3'üncü yenilgi. Buna alışık değiliz. Beraberlik daha adil bir sonuç olurdu diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Karşılaşma sonrası konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bir planı olan, sahada iyi duran, iyi bir teknik ekibe karşı oynadık. İlk yarının 15 dakikalık bir süre haricinde bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya agresif başladık. Golü bulduktan sonra Antalyaspor'un hamlesi oldu. Bizde buna hamle olarak 5-3-2'ye döndük. İyi pozisyonlar yakaladık. Bugün oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İyi çalıştık. İçeride iyi oynuyoruz. Dışarıda zorlu takımlara karşı oynuyoruz. Seyircimize teşekkür ediyorum. İyi bir sinerji yakaladık. Galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz" diye konuştu.

GROENENDIJK: SKORU KÜÇÜK HATALAR BELİRLEDİ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise "Yine hayal kırıklığı yaratan bir skor. Üst üste alınan 3'üncü yenilgi. Buna alışık değiliz. Beraberlik daha adil bir sonuç olurdu diye düşünüyorum. Çünkü dengeli bir maç vardı. Maçın skorunu küçük hatalar belirledi. Bir anlık hatamız skorun bu şekilde sonuçlanmasına neden oldu. Bundan sonra analizimizi yapacağız. Hafta içi daha çok çalışmamız lazım. Hatalarımızdan ders çıkardığımızı sahada ortaya koymamız lazım. Önümüzde zorlu Adana Demirspor maçı var. O maçta kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu! Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Çağdaş Atan, Kayserispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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