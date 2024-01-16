Antalyaspor, Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu'nda sahasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen ve hafta sonu Trabzonspor karşısında 3 puanı kaçıran Antalyaspor'da gözler zorlu kupa maçına çevrildi. Kırmızı beyazlı ekip, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde

Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı. Deneyimli çalıştırıcının karşılaşmaya lig maçlarında şans bulamayan oyuncularla çıkması bekleniyor.

Corendon Park Airlenes Stadyumu'nda yarın saat 13.00'de oynanacak mücadeleyi Mehmet Türkmen, Murat Şener ve Hakan Karabalçık hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA