 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor, Pendikspor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Pendikspor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maçta Ufuk Akyol ve Van de Streek'in attığı gollerle galip gelen Antalyaspor, bir üst tura çıkmayı başardı.

Antalyaspor, Pendikspor\'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 15:02,
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk Akyol'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

54. dakikada Romero'nun ceza sahası dışından sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Assombalonga'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van de Streek'in ilk şutu defanstan döndü. Dönen topu önünde bulan Van de Streek'in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 2-1

88. dakikada Buksa'nın şutu savunmadan döndü, dönen topu panaltı noktası üzerinde önünde bulan Saric'in şutunu kaleci son anda ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Buksa'ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Bahadır Öztürk dk. 84), Erdal Rakip (Saric dk. 77), Ufuk Akyol, Bytyqi, Van de Streek (Kaluzinski dk. 77, Milosevic (Larsson dk. 72), Assombalonga (Buksa dk. 72)

Yedekler: Helton, Safuri, Yiğit Üstün, Ege Bilsel, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk.46), Murat Akça, Rassoul, Sequeira (Welinton dk. 46), Endri Çekici, Erdem Çalık (Melih Güney dk. 79), Kappel, Romero (İbrahim Akdağ dk. 62), Diaby, Umut Nayir (Mame Thiam dk. 46)

Yedekler: Burak Özgür, Berkay Sülüngüz, İbrahim Akdağ, Melih Güney

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Umut Nayir (dk. 32) (Pendikspor), Ufuk Akyol (dk. 49), Van de Streek (dk. 54) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Thiam, Murat Akça, Diaby, İbrahim Akdağ (Pendikspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Pendikspor, Van, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Pendikspor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


16:30
Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor
16:29
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?

Son Dakika
16:30 Eski manken Serpil Örümcer, ekonomik zorluklarla boğuşuyor
16:29 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: Ankara'da Turgut Altınok, Adana'da Fatih Kocaispir, Kayseri'de ise Memduh Büyükkılıç aday oldu
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Pendikspor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement