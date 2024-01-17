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Antalyaspor, Pendikspor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Antalyaspor, Pendikspor'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Antalyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Antalyaspor, sahasında oynanan maçı 2-1 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Antalyaspor, Pendikspor\'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 15:39,
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ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında sahasında Pendikspor'u 2-1 yenen Antalyaspor, son 16 turuna adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Antalyaspor ile Pendikspor karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı, Mehmet Türkmen ve yardımcıları Murat Şener ile Hakan Karabalcık yönetti. Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmada, ligde çok şans bulamayan oyunculara yer verdi. Antalyaspor'un 3 gün önce ligde Trabzonspor ile oynadığı maçtaki ilk 11'den sadece Veysel Sarı sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Erdem Özgenç'in sağ taraftan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde vole ile vurarak topu ağlara gönderen Umut Nayir, Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına oyuncu değişikliği yapmadan başlayan Antalyaspor, 49'uncu dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında savunmadan seken topa ceza sahasından vurup golü bulan Van de Streek, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: DHA
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