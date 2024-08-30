Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleşti.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Bir ara sağanak altında yapılan antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

İdmanı izleyen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Alex ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Alex'in antrenman sahasında attığı frikik golü ve sonrasında yaşadığı sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı.