Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, antrenmanı izleyerek teknik direktör Alex ile sohbet etti. Ayrıca, Antalyaspor Kulübü, Alex'in antrenmanda attığı frikik golünü ve sevincini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

30.08.2024 01:16
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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleşti.

Isınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Bir ara sağanak altında yapılan antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

İdmanı izleyen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Alex ile bir süre sohbet etti.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Alex'in antrenman sahasında attığı frikik golü ve sonrasında yaşadığı sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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