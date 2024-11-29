Antalyaspor - Sivasspor: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika
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Antalyaspor - Sivasspor: İlk Yarı Beraberlik

Antalyaspor - Sivasspor: İlk Yarı Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Safuri ve Koita'dan geldi.

29.11.2024 21:20
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Pritchard'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

20. dakikada kazanılan kornerde Kaluzinski'nin penaltı noktasına ortasında Samudio'nun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında Gaich'in altıpas önünde kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

33. dakikada Rey Manaj'ın kafa ile defansın arkasına yolladığı topla buluşan Garry Rodrigues'in kaleci Kenan ile vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada defansın arkasına pasa hareketlenen Safuri, ceza sahası içinde savunma oyuncularını çalımlayıp yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Pritchard'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita röveşatayla topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener

Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Soner Dikmen, Petrusenko, Kaluzinski, Safuri, Samudio (Van de Streek dk. 23), Gaich

Yedekler: Abdullah, Amar, Bünyamin Balcı, Emre Uzun, Townsend, Mert Yılmaz, Milosevic, Abdurrahim Dursun, Taha

Teknik Direktör: Alex de Souza

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Achilleas, Poungouras, Charisis, Pritchard, Garry Rodrigues, Rey Manaj, Koita

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Wensley, Camara, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan, Ziya Erdal, Keita Balde, Turgunboev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Safuri (dk.40) (Antalyaspor), Koita (dk.43) (Sivasspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor - Sivasspor: İlk Yarı Beraberlik - Son Dakika

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