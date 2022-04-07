Antalyaspor Sözcüsü Başkan: Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız - Son Dakika
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Antalyaspor Sözcüsü Başkan: Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız

07.04.2022 13:32
Antalyaspor Sözcüsü Başkan: Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, "Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. Bunun için en büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, "Son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. Bunun için en büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak. Bu hafta pazartesi günü oynayacağımız Hatayspor maçında taraftarımız destek verirse bir engeli daha kayıpsız atlatabiliriz ve tünelin sonundaki ışığın biraz daha net görünmesini sağlayabiliriz" dedi.

Süper Lig'de topladığı puanlarla alt sıralardan kurtulan ve 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin takıma bir gün izin verirken, Hatayspor maçının hazırlıklarına cuma günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

"İKİNCİ YARIDA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN İKİNCİ TAKIMIZ"Takım olarak ligde yavaş yavaş istedikleri konuma geldiklerini kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Yavaş yavaş diyorum çünkü henüz hedefimize ulaşmadık. İkinci yarıdaki yükselişimizi sürdürürsek üst sıralar neden olmasın diye düşünüyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'in ikinci yarısında en çok puan alan ikinci takımız. Bu durum sezon başında başlasa, şampiyonlar ligi performansı diyebiliriz. İnşallah üstüne koyarak daha iyi yerlere geleceğiz" dedi."SON DÜDÜĞE KADAR ŞANSIMIZI ZORLAYACAĞIZ"İlk yarıda kaybedilen puanların yaşanmamış olması durumunda şu an bambaşka şeyleri konuşuyor olacaklarına dikkati çeken Başkan, ligde oynayacakları Atakaş Hatayspor maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Adnan Başkan şöyle konuştu:

"Ligin ilk yarısında 22 puan toplamışız. Şu anda bitime 7 hafta var ve biz ikinci yarıda 22 puanı şimdiden aldık. Ayrıca 40 maçın oynandığı geçen sezonu 44 puanla tamamlamıştık. Şu anda bu puana 31 maç sonunda ulaştık. Son 9 maçtaki yenilmezliğimiz dikkatlerden kaçmıyor ama işaret ettiğim rakamlar sadece son 9 maçta değil, ikinci yarının tamamındaki başarıyla ilgili. Başarabiliriz ya da başaramayız onu sezon sonunda göreceğiz ama biz son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. Bunun için en büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak. Bu hafta pazartesi günü oynayacağımız Hatayspor maçında taraftarımız destek verirse bir engeli daha kayıpsız atlatabiliriz ve tünelin sonundaki ışığın biraz daha net görünmesini sağlayabiliriz."

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Kaynak: DHA

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