Antalyaspor, Sümer Ezgü'nün EURO 2024 marşını yayınladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Sümer Ezgü'nün EURO 2024 marşını yayınladı

Antalyaspor, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye Milli Takımı için hazırladığı marşı yayınladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, marşın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda kliplendiği belirtildi ve şarkının millilere uğur getirmesi temenni edildi.

13.06.2024 13:35
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Antalyaspor, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Türkiye Milli Takımı için hazırladığı marşı yayınladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yöremizin sevilen sanatçısı Sümer Ezgü'nün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırladığı ve Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda kliplendirdiği yeni çalışması yayında." denildi.

Açıklamada şarkının millilere uğur getirmesi temenni edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Sümer Ezgü'nün EURO 2024 marşını yayınladı - Son Dakika

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