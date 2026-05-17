Antalyaspor Süper Lig'e Veda Etti

17.05.2026 22:44
Hesap.com Antalyaspor, Kocaelispor'u yense de Süper Lig'den düştü, 32 puanla 16. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, ligin son maçında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen tarihinde 6. kez Süper Lig'e veda etti.

Kırmızı beyazlılar, bu sezon çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Akdeniz ekibi, 18 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. İç sahada 5 galibiyet ve 4 beraberlikle 19 puan toplayan Antalyaspor, deplasmanda ise 3 galibiyet ve 4 beraberlik ile 13 puan topladı.

Antalyaspor, 32 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve Süper Lig'den düşen 3. takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Antalyasporlu futbolcular ve taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Bir sezonda 3 teknik direktör ile çalışıldı

Akdeniz ekibi, sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Daha sonra Antalyaspor'un başına Erol Bulut'u getirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte, kötü gidişatın sona ermemesi üzerine ise Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı ve anlaşma sağlanan teknik adam Sami Uğurlu sezonu tamamladı.

Antalyaspor, 2015 yılında Süper Lig'e yükselmişti

Antalyaspor ilk olarak 1981-82 sezonunda Süper Lig'e yükselmişti. Akdeniz ekibi, bu tarihten itibaren 1984-1985, 1986-1987, 2001-2002, 2006-2007, 2013-2014, 2025-2026 sezonları olmak üzere 6 kez küme düşmesine rağmen Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılar, 2015 yılında normal süresi 1-1, uzatmaları ise 2-2 sona eren karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışlarında Samsunspor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselmişti. Antalyaspor o tarihten bu yana aralıksız Süper Lig'de mücadele ediyordu.

Süper Lig tarihinde en iyi derecesi sezonu 5'inci bitirmek olan Akdeniz ekibi, en farklı galibiyetini Trabzonspor karşısında 7-0 ile, en farklı mağlubiyetlerini ise Beşiktaş ve Gençlerbirliği'ne karşı 6-0 ile almıştı.

Kırmızı-beyazlıların ligdeki en gollü maçı ise Eskişehirspor'a 7-3'lük mağlubiyeti olmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
