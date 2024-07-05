Spor

Antalyaspor'un tarihini başlıklar halinde anlatan görsel ve bilgilerin yer aldığı Antalyaspor Tarihi Tanıtım Salonu, Antalya Lisesi'nde ziyarete açıldı. Antalyaspor ile Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle açılışa hazır hale getirilen salon, geçmişten günümüze kırmızı-beyazlı kulübün tarihine ışık tutan ana başlıklardan oluşuyor.

İlk forma sergileniyor

Antalya Lisesi'nde hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan Antalyaspor Tarihi Tanıtım Salonu'nda, Antalyaspor'un Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk'un kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu tarafından hediye edilen, 1966 yılındaki ilk takımın giydiği orijinal forma ziyaretçileri karşılıyor. Antalyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 6 şampiyonluktan birinin replika kupasının yer aldığı nişin üzerinde, Atilla Vehbi Konuk'un kuruluş ile ilgili söylediği ilk sözler ve ilk yönetim kurulunun listesi yer alıyor. Hemen yanında Antalyaspor armasının ve renklerin anlamı ile hangi düşüncelerle oluşturulduğunu anlatan bir yazı var. Bu bölümün üzerinde ise geçmişten bugüne kullanılan Antalyaspor logoları yer alıyor. Alt tarafta ise Antalya Lisesi'nde eğitim gören ve Antalyaspor'a hizmet etmiş isimlerin bilgileri bulunuyor.

Antalyaspor'un tarihi

Girişin sağ tarafında 1966 yılından bu güne kadar Antalyaspor'un elde ettiği tarihi dönüm noktalarını içeren görseller ve bilgilerin yanı sıra, aynı zamanda bu tarihi süreci anlatan bir video da sürekli oynatılıyor. Diğer bölümde ise Antalyaspor'un ilk Süper Lig golünü atan Metin Şahin'den sonra her 'dalya' dediği golleri kaydeden futbolcuların fotoğrafları ve o maçların bilgileri bulunuyor. Ayrıca kulübün Süper Lig'e yükseldiği 6 sezonda giydiği formaların ve o sezonun takım kadrolarını içeren bir bölüm de bulunuyor.

Antalya Lisesi'nde ziyarete açılan Antalyaspor Tarihi Tanıtım Salonu, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. - ANTALYA