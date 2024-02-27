Sergen Yalçın: Rakibe Cevap Verebildik, Çok İyi Mücadele Ettik

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Rakibe cevap verebildik. Kaybetmek tabii ki üzücü. Çünkü çok iyi mücadele ettik" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Zorlu bir deplasman. İyi hazırlamıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Geçiş oyunlarını kapatmak adına merkezi kapattık. Risk alarak oynamak istedik. Oyunun tamamında iyi mücadele ettik. Rakibe cevap verebildik. Kaybetmek tabii ki üzücü. Çünkü çok iyi mücadele ettik. Bazen kaybederken de başka şeyler kazanırsın. Biz kendi açımızdan öyle bakmak istiyoruz. Aslında bakmamız lazım. Başka şeylere bakmamız lazım ama o baktığımız şeylerin bize fayda getireceğini düşünmüyorum. Sadece oyunu konuşayım istiyorum. Böyle zor deplasmanlarda kaybedebilirsin. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun 'Tarihin en iyi Galatasaray ile oynadık' sözünün hatırlatılması üzerine Yalçın, "Ben öyle düşünmüyorum. Bugün itibarıyla konuşuyorum, çok iyi bir takım. Çok güçlü bir takım ama bugün karşımızda öyle bir takım yoktu. 60'a 40 oyun gibi görüyorum. İyi bir takım, hedefe oynuyor. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veriyor. O bizi ilgilendirmiyor. Biz düşme hattındayız. Düşme hattından kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Bize yukarılardan yardım etmeleri lazımdı"
Takımdan gönderilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in durumunun sorulması üzerine Sergen Yalçın, "O olay olduktan sonra tabii ki ülkenin hassas noktalarına dokunan bir olay. Hoş karşılanacak bir olay değil. Antalyaspor olarak ülkemizin hassas noktalarına dokunduğu için kadro dışı bıraktık ve gönderdik. En iyi oyuncumuzu gönderdik. Transferi açmadık, hiçbir oyuncu almadık. Bize yukarılardan yardım etmeleri lazımdı. Antalyaspor olarak görevimizi yaptık ama sonunda sağ kenarımız yok. Keşke öyle bir şey de yapsalardı daha iyi olurdu. Biz çok oyuncu almaya çalıştık. Maalesef oyuncu almak nasip olmadı. Çok geniş bir kadromuz yok" ifadelerini kullandı.
"Hakem arkadaşlara tavsiyelerim var, böyle maç yönetmesinler"
Futbolun çok geri gittiğini gördüğünü söyleyen Yalçın, "Sağlıklı bir gidişat değil. Böyle maç yönetmesinler. Hakem arkadaşlara tavsiyelerim var, böyle maç yönetmesinler. Özellikle VAR'dakiler. Hiçbir zaman lehime bir şey istemedim. Gördüklerini çalsınlar. Hakemler de insan. Onlar da hata yapabilir. Maça çok iyi başlayan takımı 12. dakikada VAR'dan çağırıp da böyle oyuna başlatamazsın, ayıp. Adama gülerler. 15 dakika çok iyi başlayan takıma ilk yediği hücumda penaltı ile mağlup başlatamazsın. Oyuncuların emeğine yazık. Masa başında oturan Özgür Yankaya 'Hocam penaltı'. Tersi olsa verir miydi? Soruyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Sergen Yalçın: Rakibe Cevap Verebildik, Çok İyi Mücadele Ettik - Son Dakika
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