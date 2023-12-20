Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao: "Beraberlik istediğimiz bir sonuç değildi"

- Tralhao: "Beraberlik istediğimiz sonuç değildi"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada beraberliğin istedikleri bir sonuç olmadığının altını çizerek, "Defansif anlamda oldukça kaliteliydik ama hücum olarak yeterli fırsatları bulamadığımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhao, zor bir maç olacağını beklediklerini ifade ederek, "Karşımızda takım oyununu iyi oynayan, kaliteli oyuncuları olan bir rakip vardı. ve bize sahada zorluk çıkartacaklarını biliyorduk. Ona göre hazırlanmıştık hafta boyu. Özellikle hızlı geçişlerde alanları bularak savunma arkasına koşu yapan oyuncularıyla, çok fazla gol bulduklarını biliyorduk. Defansif anlamda rakibimizi bugün iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. 0-0 bugün istediğimiz bir sonuç değildi. Hem izleyiciler açısından hem de takımımız açısından. Çünkü biz bugün buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Defansif olarak gol yememiş olmamız, sonuca rağmen bizim için pozitif yanlardan biriydi. Negatif olan bir şey vardı ki maalesef zeminimiz iyi değildi. Bunu belirtmemiz gerekiyor. İki takım da bunun zorluklarını yaşadı" diye konuştu.

"Kaliteliydi"

Seyirciler açısından seyir zevki çok yüksek bir mücadele olmadığını dile getiren Tralhao, "Takımımız bugün savaştı. Defansif anlamda oldukça kaliteliydi. Hücum olarak yeterli fırsatları bulamadığımızı düşünüyorum. Rakibimizin adına da birkaç duran top dışında oyun o şekilde geliştiğini söyleyebilirim. Sonuca rağmen 0-0 olsa da bugün sonuç. İki takım adına da acil bir sonuçtu diyebilirim" ifadelerine yer verdi.