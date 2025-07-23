Antalyaspor, Tikves ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika
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Antalyaspor, Tikves ile 0-0 Beraber Kaldı

Antalyaspor, Tikves ile 0-0 Beraber Kaldı
23.07.2025 22:55
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Antalyaspor, Burdur kampında hazırlık maçında FK Tikves ile golsüz berabere kaldı. Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında FK Tikves ile 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, sezon çalışmaları için geldiği Burdur kampının son gününde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kompleksi'ndeki İstiklal Stadı'nda Makedonya takımı FK Tikves ile hazırlık maçı yaptı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki kırmızı beyazlılar, FK Tikves ile karşılaştığı mücadelede golsüz eşitlikle ayrıldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini şuan büyük bir mücadele gösterdiklerini söyledi.

Kampa gelmekte kulüp yönetiminin desteği olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Yönetimimizin göstermiş olduğu üstün çabayla bugün kulübümüz transferimizi açtığımızı açıkladı. Bundan dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü fazlasıyla sıkıntıyla sezona başladık, büyük problemler içinde kendimizce, ekibimle, oyuncularla beraber uğraştık. Antalyaspor çok zor dönemlerden geçiyor bu anlamda bir ve beraber olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Transfer yasağı olmasına rağmen takımın arasına katılan oyunculara teşekkür eden Belözoğlu, şöyle dile getirdi:

"Birçok oyuncu transfer yasağımız olmasından dolayı kampımıza katılmak istemediler ama buraya katılıp bizle beraber bu kampı geçirmek isteyen oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzde çok kısa bir süreç var. Sezon başı kampı beraber yapamamış bir takımla lige başlayacağız gibi görünüyor. İvedilikle 6-7 oyuncuyu aramıza katmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştük, oyuncuları elimizden geldiğince belirledik. Hızlı bir şekilde Antalyaspor'u layık olduğu yere getirmek adına elini taşın altına sokacak yöneticilerimiz var. Biz de her türlü sıkıntıya rağmen buradayız. Kampı, bütün enerjisiyle motivasyonuyla tamamlayan oyuncularıma teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Makedonya, Politika, Futbol, burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Tikves ile 0-0 Beraber Kaldı - Son Dakika

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