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Antalyaspor-Trabzonspor Maçında Trabzonspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı - Son Dakika
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Antalyaspor-Trabzonspor Maçında Trabzonspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı. Maçta Fountas'ın golüyle Trabzonspor öne geçti.

Antalyaspor-Trabzonspor Maçında Trabzonspor İlk Yarıyı Önde Tamamladı
14.01.2024 - 17:00,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci topu tokatladı. Bardhi, önünde kalan topu Fountas'a aktardı. Bu oyuncunun yerden şutu ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Safuri'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel'in vuruşu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

12. dakikada Saric'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

24. dakikada Enis Destan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın vuruşu kalecide kaldı.

28. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un,ceza sahasına içine yerden gönderdiği topun üstünden Buksa atladı, sol kanatta topu önünde bulan Güray Vural'ın sert şutunu Benkovic kale çizgisinden çıkardı.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fountas'ın çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Saric, Larsson, Adam Buksa

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Aktol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can, Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Edin Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Kerem Şen, Fernandez, Bakic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Fountas (dk. 3) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mendy (Trabzonspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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