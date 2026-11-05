Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta açılışında Bursaspor'u konuk edecek

Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. hafta açılışında Bursaspor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek; SMS Grup Sarıyer ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Antalyaspor, Antalya Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. SMS Grup Sarıyer ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alagöz Holding Iğdır FK'yi ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)
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