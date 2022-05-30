Antalyaspor'un gençlerinin milli heyecanı

FRAPORT TAV Antalyaspor'un genç futbolcuları Doğukan Sinik A Milli Takım, Gökdeniz Bayrakdar ile Bünyamin Balcı da Ümit Milli Takım kampında ay yıldızlı formayla başarı için çalışmalarını sürdürüyor.

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Lig maçlarında 2 bin 307 dakika sahada kalan genç futbolcu 3 gol attı, 7 asist yaptı. Ligin son haftalarındaki performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Doğukan Sinik, İtalya ile oynanan hazırlık maçında milli takım kadrosunda yer aldı. Doğukan Sinik, milli formayı giydiği ilk maçta sonradan oyuna girip, 12 dakika sahada görev yaptı.

'İLK' HEYECANTeknik direktör Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda, kırmızı beyazlı takımdan aday kadroda yer alan tek futbolcu olan Doğukan Sinik, taraftarı gururlandırdı. Doğukan Sinik, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü grubundaki ilk maçında İstanbul 'da oynayacağı Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alıp, ay yıldızlı formayla kariyerindeki ilk resmi maça çıkmaya hazırlanıyor.ÜMİT MİLLİ TAKIMFraport TAV Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar ile Bünyamin Balcı, Ümit Milli Takım kampında yer aldı. Ümit Milli Takım'ın, 10 Haziran Cuma günü Kazakistan ile İstanbul'da ve 14 Haziran Salı günü deplasmanda Danimarka ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının kamp kadrosunda yer alan Bünyamin Balcı ile Gökdeniz Bayrakdar, ay yıldızlı formayla başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.FREDY İLE HAJİ WRIGHT MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Bünyamin Balcı bu sezon 34 maçta forma giyip, 2 gol 4 asistle Fraport TAV Antalyaspor'a katkı sağladı. Gökdeniz Bayrakdar ise bu sezon takımında 29 maçta forma giydi. Gökdeniz Bayrakdar, bu maçlarda 2 gol 1 asistle takıma katkı sağladı. Fraport TAV Antalyaspor formasıyla başarılı sezon geçiren Haji Wright ile Fredy de ülkelerinin milli takımına çağrıldı.