 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hedefimiz Takımı Yukarı Çıkarmak - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hedefimiz Takımı Yukarı Çıkarmak

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımı başarıya taşıyacaklarını belirterek, sözleşmede Beşiktaş ile ilgili bir madde olmadığını söyledi. Yalçın, Antalyaspor'un başarılı bir grafiği olması gerektiğini vurgulayarak, transfer çalışmaları için zaman tanınması gerektiğini ifade etti.

Antalyaspor\'un Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hedefimiz Takımı Yukarı Çıkarmak
02.01.2024 - 15:37,
Abone Ol

Antalyaspor'un yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ile başarılı olacağını düşündüğünü söyleyerek, "Hedefimiz takımı bir an önce yukarı çıkarmak" dedi. Sözleşmede Beşiktaş ile ilgili bir madde olmadığını da dile getiren Yalçın, "Ben kontratlarıma öyle maddeler hiç bir zaman hiç bir yerde koymadım" dedi.

Antalyaspor, yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın için Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sergen Yalçın'ın dünyada en değerli hocalar arasında yer aldığını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Bana göre bu sene ligin şampiyonu 3'üncu olan takım olacak. İnşallah biz de Sergen hocamızla başarı hedeflerimize doğru emek harcayacağız. Bu sezon sonuna kadar hocamızla beraberiz, sezon sonundaki gelişmelere göre de sureci takip edeceğiz. Başarı için her zaman hedeflerimiz ileridedir. Transfer çalışmaları için hocamıza zaman tanımamız gerekir. Başarı için çalışmalarımızı sürdüruyoruz. Transfer çalışmaları yapıyorduk, yeni tercihler için hocamıza zaman tanımamız gerekir. Antalya başarı istiyor, Antalyaspor'un başarılı bir grafiği olması gerekir. Taraftarlarımız bundan sonra daha heyecanlı maçlar izleyecek" diye konuştu.

"Başarılı olacağımıza inanarak doğru bir tercih yaptığımıza inanıyoruz"

Sergen Yalçın ise ekip olarak Antalya'da olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Uzun zamandır ekip olarak bir takımı çalıştırmadıklarına dikkat çeken Yalçın, "Nasip Antalya oldu, başkanımız aradığında çok heyecanlandık, birbirini tamamlayan bir ikili gibi gördük. Çok heyecanlı ve başarılı olacağımıza inanarak doğru bir tercih yaptığımıza inanıyoruz. Her iki takım için de hayırlı olsun. Oyuncuları yakından tanıyorum. Kolay maçlar olmuyor, Lig'deki tüm maçla zor. İyi hazırlanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz takımı bir an önce yukarı çıkarmak. İyi bir kadromuz var. Şuan daha yeni geldik, 1-2 maç oynayıp transfer durumuna bakacağız. Bir eksiğiniz varsa orasını toparlarız. Adam Buksa çok iyi bir oyuncudur. Bizim zaten takibimizde olan bir oyuncudur, Antalyaspor'a gelince de çok şaşırdım. Burada da güzel oynuyor" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, 'Sözleşmenizde Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılabilir, şeklinde bir madde var mı?' yönündeki sorusuna Yalçın, "Sözleşmemde öyle bir madde yok. Ben kontratlarıma öyle maddeler hiç bir zaman hiç bir yerde koymadım. Bu tür şeylerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz Antalyaspor'a severek, isteyerek ve inanarak geldik. Mayıs ayına kadar kontratımız var. Fakat bunun ucu açık. En azından bu etabı çabuk geçelim diye böyle bir kontrat yaptık" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Beşiktaş, Antalya, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hedefimiz Takımı Yukarı Çıkarmak - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Hedefimiz Takımı Yukarı Çıkarmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement