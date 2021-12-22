Üye Girişi
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor - Son Dakika

Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

22.12.2021 10:19
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son iki maçın uzatma dakikalarında kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son iki maçın uzatma dakikalarında kaybedilen puanların üzüntüsü yaşanıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin son bölümüne 1-0 önde giren kırmızı-beyazlılar, 90+2. dakikada yediği golle karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Güney ekibi geçen hafta ise deplasmanda karşılaştığı Konyaspor karşısında yine 90+2. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Konyaspor karşısında 1, Kasımpaşa müsabakasında ise 2 puan olmak üzere toplamda 3 puan kaybeden Antalyaspor'da büyük üzüntü yaşanıyor.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk'te maç sonu yaptığı açıklamada son dakikalarda yedikleri gollerden dert yandı. Groenendijk, "İki haftadır uzatma dakikalarında puan kayıpları yaşadık. Geçen haftadan ders çıkarmadığımız belli. Üst üste iki maçta doksan artılarda yediğimiz golden ders almayıp aynı hataya düştük. Bu durum düşündürücü. Bu iki maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" dedi. - ANTALYA

Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor
Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı         
10:16
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
09:56
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat: Türkiye, martta baskın seçim görebilir         
22:50
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı         
18:36
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor uzatmalarda yıkılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement