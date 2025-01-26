- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Semih'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.
38. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes'in içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric iki hamlede kontrol etti.
43. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Mert'in kontrolünde auta gitti.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor ve Beşiktaş İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
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