Antalyaspor ve Konyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor ve Konyaspor Golsüz Berabere Kaldı

Antalyaspor ve Konyaspor Golsüz Berabere Kaldı
17.04.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor-Konyaspor maçı 0-0 sona erdi. Önceki gün yaşanan silahlı saldırıya saygı duruşu yapıldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ballet, Safuri, Saric, Doğukan Sinik, Van de Streek

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Olaigbe, Gonçalves, Deniz Türüç, Kramer

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan pasında Kramer'in ceza alanından şutunda top yandan dışarıya gitti.

4. dakikada Saric'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada Veysel Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Van de Streek'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

27. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayına yakın noktadan şutunda topu kaleci Deniz Ertaş iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında iyi yükselen Kramer'in kafayla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Safuri'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Deniz Ertaş ayağıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan, hakemler ve iki takım oyuncuları seremoni için sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor ve Konyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor ve Konyaspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.