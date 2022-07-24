Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor - Son Dakika
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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

24.07.2022 18:37
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'nın Bielefeld kentinde devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'nın Bielefeld kentinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya kamplarındaki hazırlık maçlarında önceki gün Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Twente'yi 3-1 mağlup eden, dün ise Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bochum'a 6-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, konakladığı otelin fitness salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek Akdeniz ekibi, Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Paderborn ile 26 Temmuz'da, Almanya Birinci Futbol Ligi temsilcilerinden Borussia Dortmund ile de 30 Temmuz'da hazırlık maçları oynayacak.

Antalyaspor'un Almanya kampı, 31 Temmuz'da sona erecek.

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FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu FT Antalyaspor, hazırlık maçında Bochum'a 6-2 mağlup oldu Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi
Kaynak: AA

Antalyaspor, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor - Son Dakika

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