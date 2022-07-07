Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv ile bugün yapılacak hazırlık maçında forma giyecek oyuncular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktiksel çalışma yaparken, Bünyamin Balcı , Luiz Adriano , Kudriashov ve Fredy'den oluşan gruba ise performans testleri uygulandı.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Ukrayna, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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