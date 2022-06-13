Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur'da ikinci oldu - Son Dakika
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Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur'da ikinci oldu

13.06.2022 14:45
Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur'da ikinci oldu

Antalyaspor bisiklet yıldız takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 12 Haziran'da Burdur'da düzenlenen yarışta ikinci oldu.

Antalyaspor bisiklet yıldız takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 12 Haziran'da Burdur'da düzenlenen yarışta ikinci oldu.

Birinci Bölgesel Burdur Yarışları'na katılan Efe Kerem Akçetin, Berkay Şahin, Mert Eryılmaz üçlüsü ile 15 yaş altı kategorisinde yarışan kırmızı beyazlı pedallar, etkinliği 2. olarak tamamladı.

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Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur'da ikinci oldu
Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur'da ikinci oldu

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyasporlu genç bisikletçiler Burdur'da ikinci oldu - Son Dakika

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