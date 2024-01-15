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Antalyasporlu İsrailli Futbolcu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Antalyasporlu İsrailli Futbolcu Gözaltına Alındı

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfade işlemleri devam eden futbolcunun sözleşmesi de feshedilecek.

Antalyasporlu İsrailli Futbolcu Gözaltına Alındı
15.01.2024 - 00:49,
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Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan ve Emniyete götürülen İsrailli futbolcunun, ifade işlemleri sürüyor.

Sözleşmesi de fesih edilecek

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Evren Alkan, Jehezkel'in sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp avukatlarının çalıştığını bildirdi.

İsrailli futbolcunun kendilerinden habersiz şekilde böyle bir hareket yaptığını ifade eden Alkan, Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasının yanı sıra en kısa sürede de sözleşmesinin fesih edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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