Antalyasporlu Yüzücüler Bulgaristan'da 4 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Antalyasporlu Yüzücüler Bulgaristan'da 4 Madalya Kazandı

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyı şeridinde düzenlenen 11. Swimming Talent Cup'a katılan Antalyasporlu yüzücüler Mevlüt Efe Güler ve Muhammed Eyüp Oya, Bulgaristan'dan 4 madalya ile ayrıldı. Mevlüt Efe Güler 800 metre serbest yarışında birinci olurken, Muhammed Eyüp Oya ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ayrıca Mevlüt Efe Güler 400 metre serbest yarışında ikinci, Muhammed Eyüp Oya ise 400 metre karışık stilde üçüncü olarak madalya kazandı.

29.04.2024 12:38
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Bulgaristan'ın Karadeniz kıyı şeridinde yer alan Burgaz kentinde gerçekleştirilen 11. Swimming Talent Cup'a katılan Antalyasporlu sporculardan Mevlüt Efe Güler ve Muhammed Eyüp Oya, Bulgaristan'dan 4 madalya ile ayrıldı.

Bulgaristan Yüzme Federasyonu öncülüğünde çeşitli ülkelerin katılımı ile düzenlenen 11. Swimming Talent Cup, 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Karadeniz kıyı şeridinde yer alan Burgaz kentinde gerçekleşti. Kupaya katılan milli takımda yer alan Antalyasporlu sporculardan Mevlüt Efe Güler ve Muhammed Eyüp Oya, Bulgaristan'dan 4 madalya ile ayrıldı.

Ev sahibi Bulgaristan'ın yanı sıra Romanya, Litvanya, Sırbistan gibi çeşitli ülkelerin sporcularının da süre mücadelesi ettiği organizasyona katılan milli takımda Antalyaspor'un takım antrenörü Özkan Cantürk ile birlikte akreplerin milli yüzücüleri Boran Atasoy, Mevlüt Efe Güler, Abdülaziz Oruç, Muhammed Eyüp Oya, Deniz Keskin ve Bengisu Gürbüz yer aldı.

Doğum yılı 2008 olan ve 15-16 yaş grubunda yarışan kırmızı beyazlıların başarılı milli yüzücüsü Mevlüt Efe Güler, 800 metre serbest yarışını 8: 26: 55 ile tamamlayarak birinci oldu. Aynı yarışı 8: 33: 27'lik derece ile Mevlüt Efe'nin hemen ardından tamamlayan bir diğer Antalyaspor'lu yüzücü Muhammed Eyüp Oya ise ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı ve böylelikle ilk iki sırayı rakiplerine kapattı.

Öte yandan 800 metrenin birincisi olan Mevlüt Efe, 400 metre serbest yarışını da 4: 05: 29 ile tamamlayarak ikinci oldu ve bir de gümüş madalya kazandı. Yine 400 metre mesafeye sahip olan ancak karışık stilde yüzülen yarışı 4: 43: 30 ile tamamlayan Muhammed Eyüp ise üçüncü sırayı elde ederek takım arkadaşı Mevlüt Efe gibi madalya sayısını 2'ye yükseltti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyasporlu Yüzücüler Bulgaristan'da 4 Madalya Kazandı - Son Dakika

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