Antalyasporlu Yüzücüler Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Antalyasporlu Yüzücüler Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde Başarı Elde Etti

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakalarında Antalyasporlu yüzücüler başarılı performans sergiledi. Yarışlarda altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan Antalyaspor, grup birincisi unvanını elde etti.

04.06.2024 16:48
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakaları, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde ülkemizin 6 farklı ilinde gerçekleştirildi.

Antalyaspor'un 10 yaş grubundan 8 yüzücü, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara antrenörleri Remzi Kaya Aksuoğlu ve Mevlüt Öztürk eşliğinde katıldı.Kız ve erkek yüzücülerin aynı takımda kulaç attığı "Karma" kategorisi bayrak yarışlarında boy gösteren serbest bayrak takımında yer alan minik Antalyasporlular Ata Kemal Altıntaş, Blena Akça, Asya Kaplanoğlu ve Arda Bali ekibi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Akreplerin karışık bayrak takımı ise Ayaz Demir Uzun, Arda Bali, Blena Akça ve Asya Kaplanoğlu dörtlüsü ile üçüncülük elde ederek bronz madalya aldı.

Antalyasporlu minik yüzücü "Tüm Zamanlar Yeni Türkiye Rekoru"nun sahibi oldu

Balıkesir'de kulaç atan Antalya temsilcisinin sporcularından Asya Kaplanoğlu 100 ve 200 metre serbest kategorisi yarışlarında birer Türkiye birinciliği elde ederek iki altın madalya kazanırken, 50 metre yarışında ikinci sırayı alarak bir de gümüş madalya kazandı. Asya gibi son dönemde formda olan bir diğer Antalyasporlu yüzücü Arda Bali ise 100 metre serbest kategorisinde birinci olurken; 200 metre mesafede düzenlenen serbest, sırtüstü ve karışık stillerinin üçünde de birinci olarak 4 altın madalya kazandı ve ayrı bir başarıya imza attı. Arda Bali 200 metre karışık yarışında elde ettiği 2: 50.87'lik derece ile "Tüm Zamanlar Yeni Türkiye Rekoru"nun da sahibi oldu.

Karesi'de mücadele eden 8 yüzücünün elde ettikleri dereceler ile topladıkları puanların sonucunda Antalyaspor Balıkesir grubunu en üst sırada tamamlayarak "Grup Birincisi" unvanını kazandı. Tamamı kendi en iyi derecelerini elde ederek belirlenen baraj sürelerini arkalarında bırakan Antalyaspor'un yüzücüleri, yeni yarışlar için hazırlıklarına devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyasporlu Yüzücüler Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde Başarı Elde Etti - Son Dakika

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