Antalyasporlu Yüzücülerden Tarihi Başarı - Son Dakika
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Antalyasporlu Yüzücülerden Tarihi Başarı

Antalyasporlu Yüzücülerden Tarihi Başarı

Antalyaspor yüzme takımı sporcuları Atakan Ercan ve Mevlüt Efe Güler, İstanbul'da düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda büyük başarı elde etti. Atakan Ercan genel klasman birincisi olarak altın madalya kazanırken, Mevlüt Efe Güler ise bronz madalya kazandı.

26.08.2024 14:18
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafında düzenlenen 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleşti. Asya'dan Avrupa'ya kulaç atan Antalyaspor yüzme takımı sporcularından Atakan Ercan genel klasman birincisi olarak tarihi bir başarıya imza atarken; takım arkadaşı Mevlüt Efe Güler ise üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcu oldu.

İstanbul'da gerçekleşen, benzersiz rotası ile dünyanın her köşesinden başarılı yüzücülerin ilgi gösterdiği yarışta; 1967 erkek, 869 kadın olmak üzere toplam 2836 yüzücü boğazın serin sularında sıralama mücadelesi verdi. Yarışta, 45.27'lik derece elde eden 2007 doğumlu Antalyasporlu yüzücü Atakan Ercan, "Erkekler Genel Klasman Birincisi" olarak altın madalya kazanan oldu. Ercan, bu başarısı ile geçtiğimiz ay Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2024 Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında kazandığı üçüncülüğün üzerine bir uluslararası başarı daha ekleyerek gelişimini tasdikledi.

Atakan Ercan gibi İstanbul'da uluslararası arenaya çıkan bir diğer Antalyasporlu Mevlüt Efe Güler ise 45: 40'lık derecesi ile Genel Klasmanda üçüncü oldu. Kendi yaş grubunda ise ikinci olan 2008 doğumlu Güler, Genel Klasmanda elde ettiği bu üçüncülükle bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul'da gösterdikleri performansla "Kıtalararası Yüzücü" unvanının da sahipleri olan genç kulaçlar, yeni yarışlar için hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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