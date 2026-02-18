Ante Zizic Ameliyat Oldu

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ante Zizic, elindeki kırık sebebiyle ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncusu Ante Zizic, Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat oldu. Zizic'e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından elindeki kırık nedeniyle ameliyat yapıldı. Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.