Anthony Martial, sezon sonuna kadar Sevilla'da

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüplerden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla forması giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, bu sezon Manchester United'da fazla forma şansı bulamayan Martial'in takımdan ayrılma yönündeki isteğini bir ay önce yönetime ilettiği, kadro şişkinliği nedeniyle Fransız oyuncuya fazla şans tanımayan Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in de kiralanmasına onay verdiği ifade edildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonunun bulunmadığı da öne sürüldü.

Manchester United'ın 2015'te Monaco'dan 60 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Martial, bu sezon ligde 8 maçta sadece 210 dakika sahada kaldı.

Fransa Milli Takımı'nda 30 maçta görev alan Martial, Manchester United'ta 7 yılda 269 karşılaşmada 79 gole imza attı.