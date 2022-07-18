Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir - Son Dakika
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Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir

18.07.2022 08:33

Trabzonspor'dan ayrılan ve Galatasaray dahil birçok kulüple ismi anılan Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi belli oluyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin tecrübeli kanat oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi. Bordo-mavililerin şampiyonluğuna katkı sağlayan yıldız futbolcu, geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 gol 11 asist ile oynadı.

Anthony Nwakaeme'nin yeni rotası belli oluyor. Son şampiyon Trabzonspor'dan ayrılan ve henüz bir takımla anlaşma sağlamamış olan Nwakaeme İngiltere yolcusu. Hulldailymail'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tecrübeli yıldızla yakından ilgileniyor. Süper Lig'den birçok oyuncuyla anlaşan İngiliz takımı, Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağlamak istiyor.

Anthony Nwakaeme bilmecesi son buluyor! Yıldız oyuncunun yeni rotası İngiltere oluyor

GALATASARAY İLGİLENİYORDU

Trabzonspor ile sözleşme yenilemeyip takımdan ayrılan Nwakaeme ile Galatasaray yakından ilgilenmişti ancak sözleşme konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta önemli rol oynayan yıldız oyuncu, geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 gol 11 asist ile oynadı.

Anthony Nwakaeme bilmecesi son buluyor! Yıldız oyuncunun yeni rotası İngiltere oluyor
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Acun Ilıcalı, Trabzonspor, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir - Son Dakika
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