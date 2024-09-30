Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı\'nı bırkatı

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Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki golcü Antoine Griezmann, Fransa Milli Takımı'nı bıraktı.

2018 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer alan 33 yaşındaki yıldız yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem macera için teşekkürler" dedi.

82 GOLE KATKI SAĞLADI

5 Mart 2014'ten bu yana Fransa Milli Takım formasını terleten Griezmann, 137 kez giydiği forma ile 44 gol atıp 38 asist yaptı. Fransız basını, Griezmann'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda düşünüldüğünü ve bu açıdan Fransa Futbol Federasyonu'nu da şaşırttığını belirtti.