Antrenör eğitim programına 4 yılda 129 binden fazla kişi katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 129 bin 186 kişinin yararlandığı antrenör eğitim programı sayesinde sporda sürekliliği olan başarılar kazanılacağına inandığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bak, Anadolu Üniversitesi ile 4 yıl önce imzalanan "antrenör temel eğitiminin uygulanmasına ve geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü"ne ilişkin bilgi verdi.

Bak, temel eğitimlerin Anadolu Üniversitesi'nde, uygulamalı eğitimlerin ise ilgili federasyonlar bünyesinde verildiği 2 aşamalı eğitimlerden 129 bin 186 kişinin yararlandığını paylaştı.

Eğitimlere katılan antrenörler ve katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür eden Bak, "Son yıllarda hayata geçirilen uygulamalarla ülkemizdeki antrenör eğitimi, bilim ve teknolojinin ışığında modernleşiyor. Bu gelişmeler, Türk sporunun daha profesyonel ve bilimsel bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilen tesisleşme hamlesini büyük ölçüde tamamladık. Modern tesislerimizde hazırlıklarını sürdüren sporcularımızın, nitelikli antrenörlerimiz yönetiminde sürekliliği olan büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Anadolu Üniversitesi'ne de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör adaylarına 5 farklı modülde eğitim verildi

Antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak ve çalışmaların bilimsel yöntemlerle yapılması amacıyla 14 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni antrenör eğitimi yönetmeliğine göre, temel ve uygulama eğitimi olmak üzere 2 aşamalı yeni bir "antrenör eğitim programı" hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 24 Şubat 2020 tarihinde imzalanan protokolle antrenör temel eğitim süreci başlatıldı.

Antrenör adaylarının temel eğitimi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde yürütüldü. Fakültede, antrenörlere; Spor ve Sağlık Bilimleri, Antrenman ve Hareket Bilimleri, Spor Yönetimi, Sporda Öğrenme ve Öğretme, Sporda Psiko-Sosyal Alanlarından oluşan 5 farklı modülde eğitim verildi.

Temel eğitim sürecinde kullanılan kitapların hazırlık sürecinde, spor bilimleri alanında eğitim veren farklı üniversitelerden 121 akademisyen bölüm yazarı, 24 akademisyen kitap editörü, 5 akademisyen de baş editör olarak görev aldı.

3 aylık eğitimin ardından başarılı olan adaylar, ilgili federasyonların açtığı uygulama eğitimine tabi tutuldu. Antrenör eğitim programından başarılı olan adaylar, antrenör belgelerini almaya hak kazandı.