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"Potansiyeli Messi'den daha iyi" diyen antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı - Son Dakika

"Potansiyeli Messi'den daha iyi" diyen antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı

Son Güncelleme: 19.10.2023 18:50

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, Arda'nın futbol yeteneğine övgüler yağdırarak, ''Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek'' dedi.

Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Arda Güler'in Gençlerbirliği'ndeki ilk antrenörü Erol Tokgözler, 18 yaşındaki futbolcu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TOPLA İNANILMAZ İŞLER YAPIYORDU"

Arda'nın küçüklüğü hakkında konuşan Erol Tokgözler, "Arda'yı ilk gördüğümde boyu 1.55'ten uzun değildi ama topla inanılmaz işler yapıyordu, çok zekiydi. O yaşta onun kadar yetenekli kimseyi görmemiştim. Real Madrid'de oynamaya başladığında herkes onun ne kadar olağanüstü bir futbolcu olduğunu görecek" dedi.

Antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı: Potansiyeli Messi'den yüksek

"HER DURUM İÇİN 5 SENARYOSU VAR"

18 yaşındaki futbolcunun yeteneklerine değinen Tokgözler, "Beni en çok şaşırtan topla olan ilişkisiydi. Topu vücudunun bir uzvu gibi, üçüncü ayağı gibi kullanıyordu. Aklındaki her şeyi sahada yapıyordu. Her durum için 5 farklı senaryosu var gibiydi. Böyle bir oyuncuyu savunmacılar nasıl durduracak? Onun ne yapacağını asla tahmin edemiyorsunuz, öngörülemez bir oyuncu. Arda'nın idolü Alex de Souza. Onun hakkında her şeyi izleyip sahada onun gibi oynmaya çalışırdı. Alex, Arda'nın kahramanıydı. Bana başka hiçbir oyuncunun ismini söylemedi. Tek duyduğum Alex'ti" ifadelerini kullandı.

Antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı: Potansiyeli Messi'den yüksek

"ARDA'NIN POTANSİYALİ MESSI'DEN YÜKSEK"

Son olarak Arda'yı Messi ile kıyaslayan antrenör, "Messi benim gördüğüm en büyük oyuncu. Arda daha küçük bir çocuk ve Messi her şeyi başardı. Ancak potansiyellerden bahsedersek bence Arda'nın potansiyeli Messi'den yüksek. Tabii ki önünde çok yol var ve sadece potansiyelinden bahsediyorum" şeklinde konuştu.

Antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı: Potansiyeli Messi'den yüksek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor 'Potansiyeli Messi'den daha iyi' diyen antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Potansiyeli Messi'den daha iyi" diyen antrenörü Arda'yı yere göğe sığdıramadı - Son Dakika
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