Anziani'nin Parlayan Performansı - Son Dakika
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Anziani'nin Parlayan Performansı

Anziani\'nin Parlayan Performansı
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Manisa FK'nın 10 numarası Julien Anziani, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı ve 3 gol attı.

1'inci Lig'de ilk iki haftada Boluspor'u deplasmanda 2-1, Vanspor'u ise sahasında 4-1 mağlup ederek 6 puanla averajla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü'nün 10 numarası Julien Anziani, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezonun ilk yarısında Sarıyer forması giyip ikinci devrede ise Fransa Lig 2 ekibi Pau'da oynayan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun Manisa FK macerası etkili başladı.

Julien Anziani, Boluspor maçında 1 kez fileleri sarsarken, Vanspor müsabakasında ise 2 gol birden atıp yıldızlaştı. Hücumda gösterdiği performansla şimdiden beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, Manisa FK'nın kısa sürede en önemli kozlarından biri oldu. Ligde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, bu hafta deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

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