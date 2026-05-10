AOSB Gençlik Koşusu'nda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AOSB Gençlik Koşusu'nda Şampiyonlar Belli Oldu

AOSB Gençlik Koşusu\'nda Şampiyonlar Belli Oldu
10.05.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu'nda erkeklerde Sezgin Araç, kadınlarda Emebet Ejigu kazandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından düzenlenen AOSB 4. Sanayi Gençlik Koşusu'nu erkeklerde Sezgin Araç, kadınlarda Etiyopyalı Emebet Ejigu kazandı.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde başlayan koşuya 1063 kişi katıldı.

Katılımcıların 10 kilometrelik parkurda mücadele ettiği organizasyon, Merkez Park'ta son buldu.

Koşuda erkeklerde Sezgin Araç birinci, Etiyopyalı atletlerden Tamiru Yitbarek ikinci, Abraham Gemeda da üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Etiyopyalı sporcular Emebet Ejigu birinci, Chaldu Shuna ikinci, Zinash Mulata üçüncü sırada koşuyu tamamladı.

Organizasyon kapsamında 5 kilometrelik halk koşusu da yapıldı.

Dereceye giren katılımcılara ödüllerini, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Başkan Vekili Ömer Kaya verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AOSB Gençlik Koşusu'nda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:41:47. #7.13#
SON DAKİKA: AOSB Gençlik Koşusu'nda Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.