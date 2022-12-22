Fenerbahçe'ye şaşırtan savunmacı! "Kule stoper" tanımının tam olarak karşılığı - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye şaşırtan savunmacı! "Kule stoper" tanımının tam olarak karşılığı

22.12.2022 11:21

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin hedefinde Marsilya'da top koşturan Isaak Toure var. 2.06'lık kule stoperi kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı da amaçlıyor.

Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı bitirmek üzere olan Fenerbahçe, savunmaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

TOURE İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Fenerbahçe, TFF'nin 21 yaş altı yabancılar için belirlediği 3 oyunculuk kontenjanı kullanmak için harekete geçti. Fransız basınına göre sarı-lacivertliler, Marsilya'nın 19 yaşındaki stoperi Isaak Toure'ye kancayı taktı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYECEK

Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, 2.06'lık kule savunmacının sözleşmesine satın alma opsiyonu koymayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile anlaşması durumunda Toure'nin sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyeceği öne sürüldü.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye şaşırtan savunmacı! 'Kule stoper' tanımının tam olarak karşılığı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye şaşırtan savunmacı! "Kule stoper" tanımının tam olarak karşılığı - Son Dakika
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