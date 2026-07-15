Aras Kargo, Avrupa'da Voleybol Mücadelesine Hazır

SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, yeni sezonda Avrupa arenasında boy gösterecek. Geçen sezon ligi 6'ncı sırada tamamlaması nedeniyle ilk etapta Balkan Kupası'nda mücadele edeceği açıklanan Aras Kargo'nun CEV Challenge Kupası'nda yarışmasına karar verildi.
Kırmızı-beyazlılar, en son 2009'da Avrupa kupalarında mücadele eden Karşıyaka'dan sonra kadın voleybolunda İzmir'i 17 yıl aradan sonra Avrupa'da temsil edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'i 17 yılın ardından Avrupa'ya taşıyoruz. CEV Challenge Cup'tayız" ifadelerine yer verildi.
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